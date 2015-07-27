В России создадут единую базу мобильных номеров

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В России может появиться единая база мобильных номеров. С такой инициативой выступила Общественная палата России. Член ОП Дмитрий Чугунов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что это избавит абонентов от лишнего спама и защитит от звонков коллекторов.

"Каждому из нас, к сожалению, приходит огромное количество SMS, на которые мы не подписывались. Это большая проблема, когда наши персональные данные распространяются без нашего ведома и согласия. Есть еще вторая проблема – некоторые люди, взявшие кредиты в банках, решают их не отдавать.

Они выкидывают сим-карту, чтобы им не названивали банковские работники, и непрофильный актив уходит в коллекторские агентства. Но сим-карта через полгода переходит к кому-то другому, и в определенный момент нам начинают названивать коллекторы. А пытаться доказать, что вы не имеете отношения к этим займам, очень сложно", – пояснил он.

Как пишут "Известия", благодаря созданию единой базы заинтересованные в рассылках компании смогут установить, не сменился ли владелец у телефонного номера. Издание отмечает, что эта тема станет одной из основных на закрытом совещании представителей Общественной палаты с операторами связи.

Ранее m24.ru сообщало, что в Москве строится сеть нового оператора сотовой связи. Абонентов начнут обслуживать уже до конца года. "Антарес" станет пятым оператором сотовой связи в Москве. Сейчас в городе действуют операторы так называемой "большой тройки" – "Билайн", МТС, "Мегафон", а также Skylink.

В конце лета начнет работу оператор Tele2. Ранее свои услуги предоставляла компания Yota, но затем она вошла в состав "Мегафона".

Добавим, в России может появиться специальное агентство для защиты мобильных номеров от рекламных рассылок и борьбы со спамом в What`s App и Viber. Возможность создания такого ведомства обсудят в Общественной палате.