Надо ли бояться антенн сотовой связи – эксперт

Жители столицы стали часто жаловаться на бессонницу и раздражительность, обвиняя в этом антенны сотовой связи. Об этом рассказала глава столичного управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач города Елена Андреева.

Эксперты говорят, что базовые станции не опасней обычных мобильных телефонов.

"У нас за последнее время стали поступать массовые жалобы, что жителей очень беспокоят антенны сотовой связи. Они уже на мачтах электронного освещения, на столбах, на мостах, линиях электропередач, крышах. Все это, безусловно, вызывает определенную негативную реакцию жителей, потому что все обеспокоены своим здоровьем, здоровьем своих детей", – рассказала Андреева.

По ее словам, горожане сообщают о том, что участились случаи нарушения сна, потери аппетита, слабости, бессонницы, раздражительности. "То есть проявления неврологические, которые они связывают именно с тем, что напротив стоит антенна и нарушаются условия ее установки", – сказал она.

Кроме того, на рассмотрении в судах находятся девять дел о демонтаже вышек сотовой связи, при этом три иска ведомство уже выиграло, пояснила Андреева.

Замруководителя департамента информационных технологий Александр Горбатько рассказал M24.ru, что ведомство запустило информационную кампанию против радиофобии.

"Мы снабдили префектуры и управы памятками о том, что такое базовые станции, какие к ним предъявляются требования, как они могут располагаться и так далее", – рассказал он. Памятки также содержат информацию о том, какие документы должен предъявить оператор на антенну, чтобы подтвердить законность ее установки.

Эти памятки управы и префектуры должны при необходимости должны раздавать жителям районов. "У нас все санитарные нормы по установке и эксплуатации базовых станций гораздо строже, чем во многих других развитых странах мира", – добавил он.

Профессор, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Федерального Центра медицинских и биофизических наук имени Бурназяна Юрий Григорьев пояснил M24.ru, что станции сотовой связи менее опасны, чем, например, мобильные телефоны.

"Вопрос очень сложный, потому что все эти базовые станции создают очень низкую плотность потока энергии и, как правило, это все укладывается в те санитарные правила, которые существуют в России. А у нас они наиболее жесткие, в отличие от американских и международных, которые допустимую норму электромагнитного излучения разрешают в тысячу раз больше.

Однако я хочу обратить внимание на то, что сейчас нет человека, который не использует сотовый телефон, из-за которого и происходит прямое облучение мозга значительно большими дозами. А базовые станции являются второстепенными источниками. Конечно, иногда станции сотовой связи устанавливают вне санитарных правил. Там могут быть различные превышения. Но, во-первых, это бывает редко, а во-вторых, это требует доказательств", – рассказал Григорьев.

При этом он добавил, что бессонница и стресс могут появляться не от влияния антенн сотовой связи, а от самовнушения.

"Чисто психологически, когда человек видит станцию рядом и понимает, что он подвергается облучение, то у него могут возникнуть такие реакции. Он не может его (излучение) измерить, но понимает, что может быть плохо. Я называю это "ситуационным стрессом". Объяснять людям надо прежде всего то, что пользоваться мобильным телефоном необходимо гораздо меньше", – заключил профессор.

Напомним, в январе текущего года была приостановлена работа работа базовой станции "Мегафона" на проспекте Мира. Сообщалось, что отключении станции связано с вредным излучением, однако как позже заявили в пресс-службе оператора, причина остановки была вызвана ошибкой в документации.

По данным Роспотребнадзора, в прошлом году из 112 случаев проведения измерений электромагнитных полей от базовых станций превышения были обнаружены только в трех случаях.