Телефонная связь несколько часов была недоступна в ряде округов

Фото: ИТАР-ТАСС

Телефонная связь в течение нескольких часов была не доступна в ряде округов Москвы из-за перебоев в сетях Московской городской телефонной сети, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Москве.

"В связи с перебоями в сетях МГТС временно не доступны входящие и исходящие соединения абонентов в ряде округов Москвы. Главное управление МЧС России по Москве напоминает, что для вызова экстренных служб с мобильного телефона используйте номер 112", - уточнили в пресс-службе.

Позднее в ведомстве сообщили об устранении нарушений.

"В 19.30 перебои в сетях МГТС устранены, все телефоны работают в штатном режиме", - отмечается в опубликованном позднее сообщении столичного главка МЧС.