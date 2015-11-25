ВТБ 24 уличили в распространении SMS-спама

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Московское управление Федеральной антимонопольной службы уличило банк ВТБ 24 в распространении SMS-спама, сообщает пресс-служба ведомства.

В управление поступила жалоба гражданина, на телефонный номер которого пришло SMS-сообщение от ВТБ 24 с рекламным текстом следующего содержания: "Как владелец зарплатной карты ВТБ 24 (ПАО), воспользуйтесь льготными условиями кредитования. Оформите заявку или получите консультацию у менеджера банка".

При этом Московское УФАС установило, что гражданин направлял в банк заявление с отзывом согласия на передачу персональных данных с целью продвижения услуг банка и его партнеров.

"Таким образом, ВТБ 24, распространявший указанную рекламу, действовал без согласия абонента, что является нарушением закона "О рекламе", – говорится в сообщении.