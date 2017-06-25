Роскомнадзор заявил о возможной блокировке Telegram‍ через несколько дней

Фото: ТАС/URA.RU/Анна Майорова
Роскомнадзор может заблокировать мессенджер Telegram через несколько дней. Об этом сообщил глава федеральной службы Александр Жаров в эфире телеканала НТВ.
"Мы используем последнюю возможность коммуникации и диалога. Я не могу сказать, что мы готовы и будем блокировать Telegram завтра, но я повторяю, что время ограничено – оно исчисляется днями", – сказал Жаров.
Глава Роскомнадзора также добавил, что ведомство ждет ответа от владельца мессенджера Павла Дурова.
По словам Жарова, не желая предоставлять спецслужбам доступ к информации Telegram Дуров демонстрирует правовой нигилизм. По мнению главы федеральной службы, такая позиция подвергает риску жизни миллионов человек, поскольку этот мессенджер является основным каналом для общения террористов.
В случае принятия условий федеральной службы сервис должен будет хранить информацию о переписках и звонках пользователей в течение полугода, а также предоставлять данные по требованию правоохранительных органов. Если администрация Telegram откажется, то ему грозит блокировка.
Команда мессенджера требования игнорирует, несмотря на заверения о неизменности правового статуса Telegram в России после отправки данных.
Когда может быть заблокирован мессенджер и возможно ли, что Павел Дуров пойдет на уступки надзорному ведомству – читайте в материале сетевого издания m24.ru.