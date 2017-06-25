Роскомнадзор заявил о возможной блокировке Telegram‍ через несколько дней

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Роскомнадзор может заблокировать мессенджер Telegram через несколько дней. Об этом сообщил глава федеральной службы Александр Жаров в эфире телеканала НТВ.

"Мы используем последнюю возможность коммуникации и диалога. Я не могу сказать, что мы готовы и будем блокировать Telegram завтра, но я повторяю, что время ограничено – оно исчисляется днями", – сказал Жаров.

Глава Роскомнадзора также добавил, что ведомство ждет ответа от владельца мессенджера Павла Дурова.

По словам Жарова, не желая предоставлять спецслужбам доступ к информации Telegram Дуров демонстрирует правовой нигилизм. По мнению главы федеральной службы, такая позиция подвергает риску жизни миллионов человек, поскольку этот мессенджер является основным каналом для общения террористов.

Роскомнадзор требует администрацию Telegram предоставить ведомству сведения о компании, чтобы включить мессенджер в реестр организаторов распространения информации. В случае принятия условий федеральной службы сервис должен будет хранить информацию о переписках и звонках пользователей в течение полугода, а также предоставлять данные по требованию правоохранительных органов. Если администрация Telegram откажется, то ему грозит блокировка. Команда мессенджера требования игнорирует, несмотря на заверения о неизменности правового статуса Telegram в России после отправки данных. Когда может быть заблокирован мессенджер и возможно ли, что Павел Дуров пойдет на уступки надзорному ведомству – читайте в материале сетевого издания m24.ru.

