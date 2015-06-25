Чем пахнет столица: москвичи выберут официальный парфюм города

Фото: ТАСС/Наталья Колесникова

Москвичам предложат выбрать официальный парфюм города. Соответствующее голосование может быть запущено на портале "Активный гражданин", передает Агентство "Москва".

Как рассказал глава комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Мосгордумы Александр Семенников, это предложение депутаты направят в департамент информационных технологий.

"Мы направим такой запрос, обратимся к нашим читателям в соцсети. Пусть москвичи решат, чем пахнет Москва, и должен ли это быть один аромат для всех, или это отдельно должен быть аромат для мужчин и женщин", – цитирует агентство Семенникова.

По мнению депутата, запах должен быть реальным, неприукрашенным. В качестве примера он привел сочетание запахов перрона Курского вокзала, бутиков Третьяковского проезда и вагона метрополитена. "Москва разнолика, она в разных местах пахнет по-разному", – отметил Александр Семенников.

У председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова Москва ассоциируется с запахом сирени. По его мнению, именно этот аромат должен стать основой фирменных духов столицы.

Ранее Ростуризм опроверг появившуюся в СМИ информацию о планах по созданию линии духов "Ароматы России". "Федеральное агентство по туризму не занимается производством парфюмерной продукции и не является инициатором производства новой линии духов", – говорится в сообщении ведомства.

При этом в пресс-службе Ростуризма подчеркнули, что поддерживают любое начинание бизнеса, связанное с продвижением России как туристического направления, и расширением ассортимента сувенирной продукции для туристов.

Напомним, в начале июня о запуске линии духов-ассоциаций объявил парк Горького. В продаже появятся три аромата: "Пикник на траве", "Прогулка по Нескучному саду" и "Туман на Андреевском пруду".

Купить ароматы можно будет в сувенирном магазине, расположенном у главного входа, и в интернет-магазине на сайте парка. Цена – 1500 рублей за флакон 30 мл. Чуть позже в линии появятся ароматы для дома.

Духи для парка разработала лаборатория Demeter, известная своими смелыми экспериментами. В лаборатории синтезируют самые невероятные ароматы: земля, гроза, малиновое варенье, солнечный зайчик. На данный момент в библиотеке Demeter более 300 ароматов.

Отметим, что в лондонском аэропорту Хитроу осенью прошлого года установили глобус с запахами стран мира. Теперь авиапассажиры могут совершить "чувственное путешествие" по Таиланду, ЮАР, Японии, Китаю и Бразилии. Для проекта были выбраны наиболее популярные у пассажиров Хитроу направления.

Например, Южная Африка, пахнет сафари с нотками традиционных благовоний, дикой травой и животным мускусом, Бразилия – влажным тропическим лесом с примесью кофе, табака и жасмина, а Таиланд – лемонграссом, имбирем и кокосом.