Туристы из России не выходят на связь после землетрясения в Непале

Фото: ТАСС/Анатолий Семехин

Группа из 15 россиян не выходит на связь после землетрясения в Непале. Это может быть связано и с проблемами с сотовой связью, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на Федерацию альпинизма России.

"Я бы пока не стал говорить о том, что группа пропала. Пока они просто не вышли на связь. Думаю, это связано с некоторыми техническими моментами, которые были вызваны землетрясением. У них есть спутниковый телефон, мы пытаемся сейчас с ними связаться. Сделать этого пока не удалось. Не нужно паниковать, нужно просто подождать, пока ребята выйдут на связь", - отметил в телефонном разговоре исполнительный директор Федерации альпинизма России Роман Брык.

Отметим, в Гималаях после мощного землетрясения в районе столицы Непала Катманду произошел сход лавин. Сообщается, что накрыло лагерь на Эвересте, погибли восемь человек.

В результате землетрясения магнитудой 7,9 в центре столицы Катманду, по предварительным данным, погибли 450 человек. В соседней Индии погибли не менее 20 человек.