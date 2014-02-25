В Москве заработала сеть скоростного мобильного интернета LTE-Advanced

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве заработала 25 февраля самая быстрая в мире сеть мобильной передачи данных – LTE-Advanced. Она обеспечит пользователям рекордную скорость мобильного интернета, который способен "разгоняться" до 300 мбит/сек. Аналогов подобным возможностям в мире пока нет: используя LTE-Advanced, удастся, к примеру, всего за минуту скачать на планшет фильм весом в полтора гигабайта.

Запустил LTE-Advanced "Мегафон". Доступна сеть пока только в пределах Садового кольца. Впрочем, уже до конца этого года 4G+ (а именно так оператор назвал LTE-Advanced) покроет всю территорию столицы, расположенную внутри МКАД.

"Надеемся, наш опыт и наши эксперименты помогут другим сотовым операторам сделать возможным для своих клиентов переход к пользованию LTE Advanced", - рассказал во время пресс-конференции, посвященной запуску сверхбыстрой сети мобильной передачи данных, исполнительный директор "Мегафона" по развитию бизнеса на массовом рынке Михаил Дубин.

Свою уверенность в том, что опыт столичного оператора смогут перенять и другие телекоммуникационные компании, выразил также министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров. "Мы постараемся сделать все, чтобы у операторов была возможность двигаться вперед", - сказал он.

Для работы в суперскоростной сети мобильной передачи данных понадобится специальный роутер или сим-карта, поддерживающая LTE-Advanced. Роутер обеспечивает до 32 одновременных подключений к сети.