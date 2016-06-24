В Москве погасили юбилейную марку к 75-летию Совинформбюро

Фото: пресс-служба Почты России

В Москве погасили художественную почтовую марку, посвященную 75-летию Совинформбюро.

Как сообщает пресс-служба Почты России, торжественная церемония состоялась в Международном информационном агентстве "Россия сегодня".

В ней приняли участие генеральный директор информагентства Дмитрий Киселев, руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий и гендиректор Почты России Дмитрий Страшнов.

На почтовой марке изображен портрет легендарного диктора Юрия Левитана. Номинал марки – 19 рублей. Тираж составил 330 тысяч марок.

К выпуску почтовой марки изготовлены конверт и штемпель первого дня гашения. Поставить памятный оттиск можно в столичном отделении Почты России (улица Мясницкая, 26). Штемпель будет действовать в течение трех дней. Марки и конверты, погашенные в первые дни после выхода в почтовое обращение, приобретают дополнительную филателистическую ценность и пользуются высоким спросом среди коллекционеров.

Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года. От него ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА "Новости" и МИА "Россия сегодня".