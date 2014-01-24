В России вводятся трехзначные номера экстренных служб

Фото: ИТАР-ТАСС

Номера телефонов экстренной связи в России с понедельника становятся трехзначными - к старым номерам будет добавлена единица, сообщает Минкомсвязи.

Согласно приказу ведомства от 20 ноября 2013 года, помимо единого для всех экстренных служб номера 112 для вызова пожарных и спасателей будет использоваться номер 101, для вызова полиции - 102, скорой помощи - 103, аварийной службы газовой сети - 104.

Новые номера можно будет набирать как со стационарных, так и с мобильных телефонов. Эти номера будут действовать по всей стране, в сетях всех операторов телефонной связи. Оставшиеся с советского времени номера 01, 02, 03, 04 будут действовать еще в течение долгого времени.

Напомним, с 12 августа 2013 года вступил в силу федеральный закон о едином номере "112" для вызова экстренных служб. По этому номеру можно будет позвонить в "скорую", полицию, аварийную, службу газа, "Антитеррор" и аварийно-восстановительные службы ЖКХ.

Также приказом Минкомсвязи вводится новый номер единой службы консультаций при получении государственных и муниципальных услуг в электронном виде - 115.

Кроме того, меняется применявшийся ранее номер 122 для доступа к телефонной линии "Ребенок в опасности". Теперь для этого выделяются два номера - 121 и 123.