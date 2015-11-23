В Госдуме обсудят создание базы "голосовых отпечатков"

Фото: ТАСС/YAY

В Госдуме обсудят идею создания базы "голосовых отпечатков" нарушителей закона, рассказал m24.ru заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции нижней палаты парламента Эрнест Валеев. По его словам, что законодательные основы для создания такой базы можно обсудить на заседании профильного комитета. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков считает, что для удобства работы правоохранительных органов "голосовые отпечатки" нужно снимать с тех людей, которые попадали под подозрение в совершении особо опасных преступлений.

"Я готов детально рассмотреть этот вопрос, обсудить его с экспертами", – сообщил Валеев.

Первый зампред комитета по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков отметил, что базу "голосовых отпечатков" можно использовать для определенных статей Уголовного кодекса. "Чтобы не делать базу слишком громоздкой, можно ограничить область ее применения. Например, вносить туда только тех, кто попал под подозрение в совершении тяжких преступлений: убийство, грабеж", – пояснил парламентарий.

Голос человека – такой же уникальный признак, как отпечаток пальца или сетчатки глаза. Голосовые биометрические системы сегодня используются, преимущественно, в банковской сфере. Их используют вместо пароля для доступа к учетной записи, для подтверждения тех или иных операций. Такие системы делятся на два типа: пассивные и активные. Первые предлагают пользователю просто "поговорить" с ними и в процессе живой речи определяют характерные голосовые показатели. Вторые реагируют на контрольное слово или фразу, но в случае возникновения сомнений могут попросить пользователя сказать что-то другое, чтобы подтвердить подлинность голоса.



Современные биометрические системы способны с большой точностью определить личность человека. Таким образом можно, например, опознать по записи разговора телефонного мошенника, считает эксперт правового совета столичного ГУ МВД, полковник милиции в отставке Евгений Черноусов.

"Сейчас аудиозапись может считаться доказательством, только если она была сделана во время санкционированной судом "прослушки". А использование системы голосовой биометрии может помочь раскрывать сложные дела с неочевидными доказательствами: например, когда лицо не видно на видеозаписи, но хорошо слышен голос. Это могут быть дела о мошенничестве, шантаже, вымогательстве", – сказал он.

Эксперт считает также, что "голосовой отпечаток" может помочь в раскрытии более тяжких преступлений. "Например, разбой или ограбление. Нападающие, как правило, в масках и в перчатках – поэтому нельзя опознать их по лицу или отпечаткам пальцев. Часто они выкрикивают угрозы, чтобы деморализовать жертву. И если есть запись голоса с места преступления, можно доказать причастность подозреваемого или найти его, если голос уже есть в базе данных", – пояснил Черноусов.

Медиа-эксперт Антон Коробков-Землянский считает, что голосовая биометрия достаточно надежна, чтобы противостоять попыткам фальсификации. "Голос каждого человека имеет уникальные волновые характеристики, и без специальной дорогостоящей и сложной аппаратуры его подделать невозможно. Более того, часто у родственников бывают очень похожие голоса, которые человек не в состоянии отличить. Но система сможет идентифицировать владельца голоса с высокой точностью", – подчеркнул он.

Собеседник m24.ru добавил также, что на работу системы не влияют помехи и шумы телефонной линии, создающие сложность для человеческого уха.

Напомним, ранее высказывались предложения реализовать биометрическую систему идентификации человека в подмосковных школах. Проект предполагал установку вендинговых аппаратов с сенсорами ладони. Чтобы получить фломастер, тетрадь или другие канцтовары, ученику достаточно приложить руку к сенсору, а программа распознает его и спишет деньги за товар с персонального счета. Предположительно, такие аппараты появятся в Химках и Одинцове уже в 2016 году.

Отметим также, что систему "голосовых отпечатков" сейчас создают в Латинской Америке. Там в национальную базу вносят всех граждан, которые хотя бы однажды имели даже незначительные проблемы с законом. Готовые данные предполагается использовать для ускоренного поиска подозреваемых.