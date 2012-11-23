Онлайн-продажа билетов на каток в парке Горького приостановлена

Парк имени Горького приостановил возможность приобрести билеты на свой каток в режиме онлайн.

"Друзья! Система продажи билетов онлайн временно приостановлена в связи с техническими неполадками. Надеемся на ваше понимание и таланты программистов", - сообщается на официальной странице парка в Facebook.

Ранее на той же странице парк сообщал о введении такой услуги. Электронный билет можно было купить через через виджет сервера онлайн-продаж kinohod.ru.

Для активации билетов должны были работать две специальные кассы: одна возле главного входа, другая - на набережной. Организаторы обещали, что в них не будет очередей. Кроме того, в режиме онлайн можно было приобрести билет на любой сеанс на ближайшие десять дней. В обычных кассах сейчас можно купить лишь билет на текущий или ближайший сеанс.

Парк Горького предупредил, что цены на онлайн-билеты отличаются от цен в кассах парка. Это вызвало неоднозначную реакцию пользователей Facebook. Некоторые из них утверждают, что уже успели ознакомиться с услугой, и оценивают ее стоимость как завышенную.

"Цены просто заоблачные! реконструкцию парка за счет посетителей делаем..." - отмечает Татьяна Руденко.

"А с какой стати онлайн покупка дороже, правда? обычно наоборот", - вопрошает пользователь Саша Серов.

А пользователь Igor Betancur обращается к руководству парка с рациональным предложением. "А может быть, чтобы не стоять в ужасных очередях на холоде, сделать так, чтобы все кассы были в рабочем состоянии, там сидели вменяемые бабушки, чтобы люди в желтых одеждах грамотно в мегафон направляли людей с загруженных касс на свободные и, наконец, оборудовать теплые помещения для стоящих в очереди", - предлагает он.

В пресс-службе парка Горького M24.RU сообщили, что введение онлайн-продажи билетов откладывается на неделю. Цены на билеты станут известны позже.

Отметим, что те, кого не пугают отзывы пользователей соцсетей, могут посетить каток ежедневно, кроме понедельника, c 10.00 до 23.00. Технический перерыв - с 15.00 до 17.00, сообщается на сайте парка. Также - информация для тех, кто готов постоять в очередях: кассы парка работают с 9.45 до 14.00 и с 16.30 до 22.00.