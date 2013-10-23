Москвичи могут сменить имя и фамилию через портал госуслуг

Как сменить имя и фамилию через портал госуслуг

У москвичей появилась возможность сменить имя и фамилию на портале госуслуг pgu.mos.ru. Получателями данной услуги могут выступать лицо без гражданства, гражданин РФ, иностранный гражданин.

Чтобы сменить имя и фамилию на портале госуслуг необходимо зайти в раздел "Все услуги", выбрать подраздел "Управление записи актов гражданского состояния города Москвы". После этого в списке услуг выбрать "Государственная регистрация перемены имени".

Для того, чтобы оформить услугу, необходимо предоставить ряд документов: заявление о перемене имени; свидетельство о рождении лица, желающего переменить имя; свидетельство о заключении брака; свидетельство о расторжении брака; свидетельство о рождении каждого из детей заявителя, не достигших совершеннолетия; документ, удостоверяющий личность; документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за регистрацию перемены имени.

Стоимость госпошлины составляет 1000 рублей. Услуга по перемене имени или фамилии оформляется в течение месяца со дня подачи заявления.

В результате оказания услуги заявителю выдается новое свидетельство о рождении несовершеннолетнего ребенка лица, переменившего имя, и свидетельство о перемене имени.

Услуга перемены имени лицом, достигшим совершеннолетия, осуществляется лично.

Консультации по услуге смены имени или фамилии проводятся Управлением ЗАГС Москвы и его обособленными структурными подразделениями. Кроме того, консультации можно получить по телефону, при личном обращении и на форуме. Телефоны и адрес форму можно найти на сайте Управления ЗАГС Москвы – www.zags.mos.ru