23 июня 2016, 20:03

В центре Москвы останется 12 таксофонов

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В центре Москвы останется 12 уличных телефонов, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий.

С начала года в ЦАО демонтировали порядка 380 таксофонов, часть из них перенесли в другие округа. Были проведены исследования, показавшие, что в центре города таксофоны наименее востребованы – доля звонков из этого округа составляет только восемь процентов от общего числа, передает Агентство "Москва".

Утвержденная схема размещения таксофонов на территории города в настоящий момент включает 994 объекта во всех округах. В округах за соблюдением правил размещения таксофонов следят префектуры, они же принимают обращения от жителей об изменении или добавлении в перечень адресов таксофонов.

Столичные власти включили таксофоны в список некапитальных объектов, на которых может размещаться реклама. Ее размещение будет возможно только в том случае, если это будет предусмотрено условиями договоров между префектурами и операторами связи.

