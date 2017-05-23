"Мегафон" предложил абонентам три варианта компенсации за сбой связи

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

"Мегафон" предложил абонентам выбрать один из трех вариантов компенсации за сбой связи, произошедший 19 мая, сообщается в официальной группе компании в сети "ВКонтакте".

Клиентам могут предоставить 50 минут голосовой связи и один гигабайт трафика; два гигабайта трафика; бесплатный просмотр одного из новых фильмов на "Мегафон.ТВ". Активировать один из трех вариантов можно до конца мая, компенсация будет действовать месяц, рассказал глава "Мегафона" Сергей Солдатенков.

С 20 мая компенсацию начали предлагать абонентам, обратившимся в контактный центр. С 23 мая ее можно получить без обращения.

Детали пользователи узнают в СМС, которые компания вышлет в течение недели.