Как мобильные операторы определяют сумму компенсации из-за проблем со связью

Фото: ТАСС/Вадим Скрябин

Компания "Мегафон" пообещала предоставить своим клиентам компенсацию за не оказанные услуги связи во время многочасового сбоя в сети 19 мая. Мобильный оператор Yota, который работает на тех же сетях выплатит абонентам 20 миллионов рублей. Сбой в сети "Мегафона" стал самым массовым в истории компании. Последствия аварии полностью ликвидировали.

Руководитель компании Yota System, эксперт в области телекоммуникационных технологий Евгений Абрамов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" как сотовые операторы рассчитывают объем компенсаций для клиентов в случае сбоя.

Эксперт отметил, что действия компании в случае сбоя связи указаны в договорах с абонентами. "Техника может ломаться, сбои и вирусы сегодня прогрессируют, поэтому на компенсацию может рассчитывать каждый абонент в зависимости от того, сколько по продолжительности сеть не работала у пользователя", – заявил он.

Абонентам "Мегафона" выплатят 20 млн рублей за потерю связи

Получить компенсацию можно, подав заявление в любом офисе компании. Компания-провайдер Yota System для предоставления беспроводного интернета использует собственное оборудование, поэтому не ощутила проблем со связью.

Эксперт отметил, что точный объем компенсаций назвать трудно. "Сумма будет рассчитываться исходя из того, сколько не работала связь. Такое произошло впервые за всю историю существования "Мегафона"", – добавил Абрамов.

Он напомнил, что сбой не был связан с вирусом, проблема коснулась сетевого оборудования. Сбоев работы интернета же у абонентов не было.