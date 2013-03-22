Подписка на YouTube может стать платной

YouTube может стать платным

Подписку на видеохостинг YouTube планируют сделать платной. Об этом заявили в корпорации Google, которой принадлежит портал. Ожидается, что платные каналы принесут компании дополнительный доход.

Пока не уточняется, будет ли абонентская плата обязательной для всех или же речь идет об отдельных услугах. По предварительной информации, месячный доступ пользователя на YouTube будет стоить от одного до пяти долларов, передает телеканал "Москва 24".

Добавим, что по данным компании YouTube, аудитория самого популярного в мире видеопортала превысила миллиард человек.