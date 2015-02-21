Авторизация в сети Wi-Fi стала обязательной на "серой" ветке метро

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Обязательная идентификация пользователей в сети Wi-Fi заработала на Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Для выхода в интернет пользователям необходимо пройти верификацию по sms, сообщает Агентство "Москва".

Для идентификации в сети Wi-Fi столичной подземки нужно зайти на главную страницу в сети, активировать опцию регистрации и ввести номер своего телефона. Через несколько секунд на телефон придет SMS с числовым кодом, который нужно ввести в специальное поле. Затем пользователь может бесплатно заходить в интернет в подземке.

"Москва в цифрах": Wi-Fi в метро

Обязательную авторизацию уже запустили на Сокольнической, Кольцевой, Калининской, Люблинско-Дмитровской, Калужско-Рижской, Замоскворецкой, Каховской и Таганско-Краснопресненской линиях метро. На всех ветках ее планируют ввести к весне.

Делать доступ в Сеть платным в метро не планируют. Кроме того, в скором времени в поездах должно улучшиться качество телефонной связи. В тестовом режиме бесперебойную телефонную связь под землей опробуют этим летом.

Напомним, в июле закон обязал пользователей общедоступных сетей Wi-Fi регистрироваться при подключении.