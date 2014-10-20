"Активные граждане" решат, в какой цвет окрасить Кожуховскую линию

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Сервис городских референдумов "Активный гражданин" запустил новый опрос, посвященный цвету новой – Кожуховской – линии метро.

Для обозначения на схеме используются цвета только основной гаммы, незанятыми остались два – розовый и черный. Пользователям "Активного гражданина" предлагают выбрать между ними, предложить свой вариант или оставить этот вопрос специалистам.

Напомним, Кожуховская линия метро, которая начнется от станции "Авиамоторная", пройдет по территории Юго-Восточного и Восточного округов и соединит Некрасовку с другими районами Москвы. Всего откроют восемь новых станций. Протяженность ветки составит почти 17 километров, она будет включать в себя 8 станций:

"Нижегородская улица",

"Стахановская",

"Окская улица",

"Юго-Восточная",

"Косино",

"Салтыковская улица",

"Косино-Ухтомская",

"Некрасовка".

Как сообщал ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, движение по Кожуховской линии метро планируют пустить одновременно, открыв все станции сразу. Полностью ветка заработает в 2015-2016 годах.