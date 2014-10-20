"Активные граждане" решат, в какой цвет окрасить Кожуховскую линию

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Сервис городских референдумов "Активный гражданин" запустил новый опрос, посвященный цвету новой – Кожуховской – линии метро.
Для обозначения на схеме используются цвета только основной гаммы, незанятыми остались два – розовый и черный. Пользователям "Активного гражданина" предлагают выбрать между ними, предложить свой вариант или оставить этот вопрос специалистам.
Напомним, Кожуховская линия метро, которая начнется от станции "Авиамоторная", пройдет по территории Юго-Восточного и Восточного округов и соединит Некрасовку с другими районами Москвы. Всего откроют восемь новых станций. Протяженность ветки составит почти 17 километров, она будет включать в себя 8 станций:
- "Нижегородская улица",
- "Стахановская",
- "Окская улица",
- "Юго-Восточная",
- "Косино",
- "Салтыковская улица",
- "Косино-Ухтомская",
- "Некрасовка".
Как сообщал ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, движение по Кожуховской линии метро планируют пустить одновременно, открыв все станции сразу. Полностью ветка заработает в 2015-2016 годах.
АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН"Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Приложение было разработано по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы.
За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи.
В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.