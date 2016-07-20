Добавление музыки в "ВКонтакте" может стать платным

Фото: m24.ru/Роман Васильев

В разделе аудиозаписей социальной сети "ВКонтакте" грядут значительные изменения. Уже к концу этого года функцию добавления музыки на свою страницу могут сделать платной, сообщают "Дни.Ру".

Прослушивание аудиозаписей в обычных мобильных приложениях и браузерной версии сайта останется бесплатным, но появится несколько новых функций, за которые пользователю придется заплатить.

По словам гендиректора Warner Music Group в России Александра Блинова, музыканты должны зарабатывать, чтобы радовать своих поклонников новыми песнями. По этой причине за добавление любимой песни к себе на страницу придется заплатить сумму, примерно равную цене чашки кофе.

Кроме того, изменится сам принцип пользования разделом. Планируется появление страничек с информацией об исполнителях и их полная дискография, а также полноценные плейлисты.

Изменения обещают внедрить уже до конца этого года.

Ранее m24.ru сообщало, что "ВКонтакте" вернет музыку в приложения для iOS, которой там не было с февраля с прошлого года.

Компания совместно с United Music Agency подписали соглашение о сотрудничестве с тремя крупнейшими правообладателями музыкальной продукции Universal Music, Sony Music и Warner Music.

По словам гендиректора "ВКонтакте" Бориса Добродеева, этот шаг стал историческим моментом в истории социальной сети.

Возможность прослушивания музыки в приложении для iOS-гаджетов исчезла в феврале 2015 года в связи с распространением нелегального контента. Кроме того, из соцсети неоднократно пропадали записи различных исполнителей из-за жалоб лейблов.