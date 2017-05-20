Форма поиска по сайту

20 мая 2017, 14:39

Пострадавшие из-за сбоя связи абоненты "Мегафона" получат компенсацию

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Абоненты оператора "Мегафон", пострадавшие из-за сбоя связи 19 мая, получат компенсацию. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Гендиректор компании Сергей Солдатенков принес извинения за неудобства. Сейчас принимаются дополнительные меры во избежание повторения подобной ситуации. О деталях касательно компенсаций расскажут после 22 мая.

Cбой в связи у абонентов "Мегафона" возник из-за ошибки программного обеспечения. Вирусная атака к этому отношения не имела.

К ночи 19 мая связь восстановили в полном объеме.

связь сбои компенсации чп

