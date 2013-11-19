"Ростелеком" заблокировал несколько сообществ "Вконтакте"

Фото: ИТАР-ТАСС
Оператор связи "Ростелеком" заблокировал несколько сообществ в социальной сети "ВКонтакте".
Как сообщается в официальном Twitter-аккаунте компании, страницы групп были закрыты по решению Лефортовского суда.
При этом, как отмечает "Ростелеком", группы блокируются из-за запрещенного контента, размещаемого пользователями, но у оператора "нет возможности заблокировать" личные страницы нарушителей.
Кстати, "ВКонтакте" досталось и от итальянских властей – там сайт вошел в реестр запрещенных. По сообщениям СМИ, сеть заблокирована в связи с нелегально размещенными копиями фильмов.
Напомним, 1августа 2013 года вступил в силу "антипиратский закон". С этого времени правообладатель может обратиться в Мосгорсуд и потребовать ограничить доступ к интернет-ресурсу, на котором размещен нелегальный контент. Первый сайт, содержащий такой контент, был заблокирован 21 августа.