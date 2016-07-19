Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июля 2016, 11:33

Технологии

Qiwi удалили из реестра запрещенных сайтов

Роскомнадзор исключил Qiwi и Skrill из реестра запрещенных сайтов

Роскомнадзор исключил сайты платежных систем Qiwi и Skrill из реестра запрещенной информации. Решение было принято после того, как с площадок была удалена вся противоправная информация, сообщает телеканал "Москва 24".

На прошлой неделе Роскомнадзор внес сайты Qiwi и Skrill в реестр из-за того, что на отдельных страницах были размещены ссылки на запрещенные online-казино, а также была реализована возможность принимать электронные платежи для участия в азартных играх.

Деятельность online-казино запрещена в РФ законодательно. Компаниям отводилось три дня, чтобы устранить нарушения. В компании Qiwi тогда же заявили, что намерены выполнить требования Роскомнадзора.

Ссылки по теме


связь Роскомнадзор сервисы Qiwi

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика