В "Википедии" снова нашли запрещенные статьи про наркотики

Фото: ТАСС/Антон Новодержкин

Пять русскоязычных статей интернет-энциклопедии "Википедия", посвященных наркотикам, оказались запрещенными, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Как сообщил Агентству "Москва" пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, речь идет о статьях, содержащих информацию о кокаине, метамфтетамине, экстази, одной из разновидностей так называемых солей.

ФСКН России признала, что эти статьи содержат сведения о порядке изготовления, а также по использованию наркотиков. В том числе в них содержатся инструкции и схемы разработки психоактивных веществ, их изготовления и использования.

После проверки информации на сайте "Википедии", ссылки на указанные статьи будут внесены в единый реестр запрещенной информации.

В "Википедии" не первый раз оказывается запрещенный в России контент. В августе русскоязычная "Википедия" оказалась под угрозой блокировки из-за статьи, содержащей запрещенную информацию о наркотическом веществе.

По решению Черноярского районного суда Астраханской области, направленному в Роскомнадзор, распространение этой информации запрещено в России.

"Википедию" исключили из реестра запрещенных сайтов

Позднее в энциклопедии появилась инструкция, как обойти блокировку. После этого информацию отредактировали и Роскомнадзор разослал уведомление о том, что ссылка исключена из реестра запрещенных.

В апреле 2013 года одна из страниц сайта угодила в "черный список" Роскомнадзора.

После этого статья "о курении каннабиса" подверглась редакторской правке, прошла экспертизу и была удалена из реестра запрещенной информации.

Кроме того, в "черный список" попала статья "Смертельная инъекция" о смертельных препаратах с информацией об их дозировке, времени и надежности наступления смерти.