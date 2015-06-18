Москвичи смогут получать показания счетчиков воды по Telegram

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Российскую систему "Стриж", автоматически собирающую показания счетчиков на воду, научили "общаться" с владельцами квартир через мессенджер Telegram.

"Стриж" позволяет удаленно собирать почасовую статистику расхода воды с приборов учета и передавать их в информационный центр, где можно увидеть подробную динамику использования воды за необходимый период.

Интерграция с Telegram позволяет получать данные о расходе без захода в информационную систему прямо на смартфон, сообщается на сайте компании "Стриж телематика".

"Перед нами стояла задача дать пользователям простой способ получения показаний водяных счетчиков с мобильного телефона. Разрабатывать отдельное приложение для мобильных устройств затратно и долго. Мы пошли по простому пути - использовали API Telegram. Пользователю не нужно привыкать к новому интерфейсу, он может выполнить запрос в знакомом ему мессенджере простым языком", - отметил технический директор "СтрижТелематика" Евгений Ахмадишин.

Для того что бы узнать расход воды за месяц достаточно отправить запрос в Telegram, набрав "Расход воды за Май". Через несколько секунд на введенный запрос приходит подробный ответ по расходу воды с каждого прибора учета.

Фото: voda.strij.net

Добавим, что согласно сайту компании, сервис мониторинга счетчиков "Стриж" используется в многоквартирных домах на Ленинском проспекте, улицах Кировоградская и Воронцовская, а также на улицах Паршина и Декабристов.