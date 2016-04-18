"ВКонтакте" запустит собственный мессенджер

Фото: m24.ru/Роман Васильев

"ВКонтакте" планирует запустить летом собственный мессенджер для обмена короткими сообщениями между пользователями, сообщает МИА "Россия сегодня".

Как рассказал операционный директор социальной сети Андрей Рогозов, сейчас идет тестирование декстопной версии приложения среди сотрудников.

Рогозов отметил, что мессенджер будет доступен как клиент для компьютера и в качестве приложения для смартфонов.

Возможно, новый сервис "ВКонтакте" в будущем сможет конкурировать и с самым популярным мессенджером в мире. Ранее m24.ru сообщало, что WhatsApp, который принадлежит Facebook, набрал миллиард пользователей.

По словам основателя социальной сети Марка Цукерберга, есть лишь несколько сервисов, насчитывающих более миллиарда человек. Этот этап является важным шагом на пути к объединению всего мира.