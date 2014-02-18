На сайте "Наш город" открылся краудсорсинг-портал

Фото: ИТАР-ТАСС

На портале "Наш город" открылся краудсорсинг-проект, который позволит жителям Москвы принять участие в городском благоустройстве. Новая площадка предназначена для сбора всевозможных идей и предложений от москвичей.

Как уточняется на портале, те, кто правильно ответил на вопросы анкеты, получат по электронной почте приглашение, логин и пароль для входа на площадку.

Для участия в нем уже зарегистрировалось более 8 тысяч человек, регистрация продлится до 1 марта.

"В течение шести недель зарегистрированные участники проекта смогут формировать свои предложения. Лучшие проекты будут реализованы", - уточняется на сайте.

О краудсортинг-проекте на "Нашем городе" стало известно в конце декабря 2013 года. Горожане смогут сообщить, какие функции на портале неудобны, как его лучше усовершенствовать и какие темы надо ввести.

Кроме того, можно самостоятельно выявлять проблемы, определять их важность, ставить задачи городским службам, контролировать ход выполнения и оценивать конечный результат.