Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля 2014, 11:50

Технологии

На сайте "Наш город" открылся краудсорсинг-портал

Фото: ИТАР-ТАСС

На портале "Наш город" открылся краудсорсинг-проект, который позволит жителям Москвы принять участие в городском благоустройстве. Новая площадка предназначена для сбора всевозможных идей и предложений от москвичей.

Как уточняется на портале, те, кто правильно ответил на вопросы анкеты, получат по электронной почте приглашение, логин и пароль для входа на площадку.

Для участия в нем уже зарегистрировалось более 8 тысяч человек, регистрация продлится до 1 марта.

"В течение шести недель зарегистрированные участники проекта смогут формировать свои предложения. Лучшие проекты будут реализованы", - уточняется на сайте.

Ссылки по теме


О краудсортинг-проекте на "Нашем городе" стало известно в конце декабря 2013 года. Горожане смогут сообщить, какие функции на портале неудобны, как его лучше усовершенствовать и какие темы надо ввести.

Кроме того, можно самостоятельно выявлять проблемы, определять их важность, ставить задачи городским службам, контролировать ход выполнения и оценивать конечный результат.

Сюжет: Портал "Наш город"
связь Наш город порталы краудсорсинг

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика