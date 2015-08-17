Для аэрофобов хотят запустить мобильное приложение

Для аэрофобов планируют запустить мобильное приложение

Для аэрофобов может появиться бесплатное мобильное приложение, которое поможет пассажирам преодолеть приступы паники во время полета. Об этом m24.ru рассказал директор по развитию центра "Летаем без страха" Михаил Смирнов. Центр намерен обратиться за поддержкой к властям, чтобы приложение было доступно для всех желающих. В пресс-службе Минтранса сказали, что готовы рассмотреть инициативу.

Предполагается, что пассажир сможет скачать приложение на телефон, ввести данные о рейсе, надеть наушники, и дальше во время всего перелета его будет сопровождать аудиогид. "Приложение предупреждает о моменте взлета, "видит" все этапы полета, крены самолета. Оно показывает, каков сейчас угол наклона, сколько осталось лететь и так далее", – пояснил Смирнов.

Аэрофобия – это боязнь полетов. Обычно она появляется после 25 лет . Около 15 процентов взрослого населения в России боятся летать самолетами. Эксперты утверждают, что в основе аэрофобии как болезни чаще всего лежит более глобальная психологическая проблема – склонность к паническим реакциям. Она обостряется на фоне депрессии, усталости и стресса. Все причины страха обычно сводятся к двум основным: это страх смерти и страх потери контроля над своими действиями. По мнению психологов, 98 процентов людей способны преодолеть аэрофобию, для этого разработаны различные методики. К слову, в Шереметьеве в 2013 году открылся центр по борьбе с аэрофобией. Спецкурсы длятся 20–40 минут перед полетом. Пассажиры могут узнать, как устроен самолет и каким образом он поднимается в воздух, а также получить консультацию психолога.

Аудиогид подскажет, через какое время будет поворот, взлет и посадка. Пассажиру расскажут, как устроен самолет, что такое турбулентность – колебания самолета из-за вихревых потоков ветра, и почему она не опасна. По словам Смирнова, центр "Летаем без страха" готов обратиться к властям с предложением запустить такое приложение в общем доступе для всех пассажиров. В пресс-службе Министерства транспорта России сказали, что рассмотрят инициативу, когда она к ним поступит.

Руководитель Центра экстренной психологической помощи Михаил Виноградов считает, что приложение может помочь пассажирам избежать приступов паники. "Люди, которые боятся летать, смогут преодолеть свой страх хотя бы на время посадки в самолет и взлета. Дальше аэрофобы обычно начинают успокаиваться", – заметил эксперт.

По его словам, женский голос авиагида намного лучше успокоит пассажиров. Женщины будут чувствовать, что такие же пассажирки, как они, не боятся летать. Мужчинам же станет "немного совестно", что женщине "приходится" успокаивать его, считает Виноградов.

Президент Российской ассоциации пилотов и владельцев воздушных судов Леонид Кошелев не уверен, что аудиогид заставит пропасть страх перед полетом.

"Людям, которые бояться летать, лучше обратиться к психологу, чтобы он профессионально помог справиться со своими страхами", – отметил он.

По его мнению, аэрофобия – это болезнь, которая не лечится просто, одно мобильное приложение не даст пассажиру "выздороветь".

Ольга Афанасьева, Анатолий Федотов