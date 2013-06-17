Домены .moscow и .москва могут начать работать осенью 2013 года

Домены .москва и.moscow могут запустить осенью 2013 года

Осенью 2013 года могут начать работать доменные зоны .moscow и .москва – первые в мире городские домены верхнего уровня.

Одним из инициаторов создания выступил RU-CENTER – главный российский регистратор доменов. Первой была одобрена кириллическая зона .москва, создание .moscow получило положительную оценку на днях.

Предварительная стоимость новых доменов на этапе приоритетной регистрации - 1650 рублей.

По предварительным данным, премиальная регистрация начнется от 150 тысяч рублей за имя и будет постепенно снижаться до 1,5 тысяч.