16 июня 2014, 13:05

Антон Носик и бывшие сотрудники Lenta.ru создадут медиахолдинг

Фото: wikipedia.ru

Известный блогер Антон Носик совместно с бывшими сотрудниками интернет-издания Lenta.ru создадут медиахолдинг, пишут "Известия". В него войдут пять проектов, в том числе сайт фотоновостей, SMM-агентство и телеканал на YouTube.

Предполагается, что портал фотоновостей запустят в сентябре. На нем будут использовать только легальные фотографии, сделанные собственными корреспондентами или купленные у сторонних агентств. В штат интернет-портала войдут более 10 бывших сотрудников фотослужбы Lenta.ru. Сайт и фирменный стиль для сайта подготовит студия Артемия Лебедева.

В SMM-агентстве "Мохнатый сыр", которое уже заработало и обзавелось своими клиентами, также задействованы люди из Lenta.ru, отвечавшие в издании за SMM, вели сообщества "Лентач", "Лента.ру Афиша". Телеканал на YouTube будет демонстрировать клипы длиной до пяти минут. Над этим проектом будут трудиться люди, которые ранее работали в Lenta.doc — видеоразделе Lenta.ru.

По словам Носика, не менее 35% доли в новой компании получат представители редакции. Какой процент достанется самому блогеру, он не сообщил, отметив лишь, что доли во всех пяти новых проектах будут принадлежать одной его компании, название которой также не разглашается.

Напомним, около 60 сотрудников Lenta.ru покинули издание, после того как 12 марта по решению владельца компании Александра Мамута была отстранена от должности главный редактор Галина Тимченко, проработавшая на этом посту 10 лет. Новым главредом стал Алексей Гореславский, который работал в компании с прошлого года в качестве заместителя генерального директора по внешним коммуникациям. До этого Гореславский возглавлял интернет-издание "Взгляд.ру".

Главное

Какие социальные навыки помогут развить танцы?

Танцы помогают побороть замкнутость

Все групповые форматы таких занятий дадут чувство единения с окружающими

Читать
закрыть

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

Ждет ли рынок новостроек обвал цен?

Стоимость новостроек может снизиться на 15% уже к лету, а на 30% – к концу года

Причина заключается в переоцененной стоимости

Читать
закрыть

Почему российские студенты пожаловались на антиплагиат в вузах?

Студентов массово не допускают к защите дипломов из-за ошибок антиплагиат-сервисов

Программы принимают реальные работы за тексты, написанные нейросетями

Читать
закрыть

Чем опасны майские праздники и как провести их с пользой?

Праздники могут быть опасны с точки зрения алкогольных срывов и острых состояний

Для расслабления нужны сон, прогулки, вода, нормальная еда, баня и тишина

Читать
закрыть

Почему мужчины стремятся жить за счет богатых женщин?

К корыстным отношениям склонны личности с нарциссизмом и психопатией

Эксперты уверены: роли в отношениях сильно видоизменились

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

