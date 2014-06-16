Антон Носик и бывшие сотрудники Lenta.ru создадут медиахолдинг

Известный блогер Антон Носик совместно с бывшими сотрудниками интернет-издания Lenta.ru создадут медиахолдинг, пишут "Известия". В него войдут пять проектов, в том числе сайт фотоновостей, SMM-агентство и телеканал на YouTube.

Предполагается, что портал фотоновостей запустят в сентябре. На нем будут использовать только легальные фотографии, сделанные собственными корреспондентами или купленные у сторонних агентств. В штат интернет-портала войдут более 10 бывших сотрудников фотослужбы Lenta.ru. Сайт и фирменный стиль для сайта подготовит студия Артемия Лебедева.

В SMM-агентстве "Мохнатый сыр", которое уже заработало и обзавелось своими клиентами, также задействованы люди из Lenta.ru, отвечавшие в издании за SMM, вели сообщества "Лентач", "Лента.ру Афиша". Телеканал на YouTube будет демонстрировать клипы длиной до пяти минут. Над этим проектом будут трудиться люди, которые ранее работали в Lenta.doc — видеоразделе Lenta.ru.

По словам Носика, не менее 35% доли в новой компании получат представители редакции. Какой процент достанется самому блогеру, он не сообщил, отметив лишь, что доли во всех пяти новых проектах будут принадлежать одной его компании, название которой также не разглашается.

Напомним, около 60 сотрудников Lenta.ru покинули издание, после того как 12 марта по решению владельца компании Александра Мамута была отстранена от должности главный редактор Галина Тимченко, проработавшая на этом посту 10 лет. Новым главредом стал Алексей Гореславский, который работал в компании с прошлого года в качестве заместителя генерального директора по внешним коммуникациям. До этого Гореславский возглавлял интернет-издание "Взгляд.ру".