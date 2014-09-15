На систему мониторинга развития Москвы потратят 100 миллионов рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

На модернизацию информационно-аналитической системы мониторинга комплексного развития города (ИАС МКР) потратят 100 миллионов рублей. Она позволяет распределять и контролировать бюджетные потоки в регионе.

ИАС МКР будет внедряться в столичных департаментах, префектурах районов и других учреждениях. Среди ее главных целей программы: планирование, мониторинг и контроль выполнения работ на объектах городского хозяйства и анализ деятельности госучреждений. В ходе модернизации планируется расширить мониторинг различных сведений и повысить достоверность информации. Работы по улучшению ИАС МКР нужно будет выполнить за 265 дней с момента подписания контракта.

Ранее глава департамента экономической политики и развития Максим Решетников объяснил, что "эта система интегрирует больше десятка городских ведомственных систем, собирает информацию, обрабатывает и связывает ее".

По словам Решетникова, разработка системы началась в 2012 году. "Тогда были развернуты очень большие работы, связанные с благоустройством, и мэр в еженедельном режиме спрашивал с ведомств, как идет работа. Встала проблема сбора и обработки информации", - добавил он.

Министр пояснил, что трудности были связаны с многоуровневой системой управления. В результате было решено определять конкретные адреса и по каждому адресу задавать перечень работ, который будет сделан. Он уточнил, что из этого проекта впоследствии вырос портал "Наш город". Жалобы москвичей с портала попадают в ИАС МКР.

Кроме того информационно-аналитическая система была интегрирована с системой электронных торгов ЕАИСТ, через которую проходят все конкурсные процедуры в городе. Далее к системе была присоединена Автоматизированная система госфинансов.

Напомним, с сентября 2012 года все госзаказчики обязаны размещать данные о закупках на единой площадке торгов. Контролирует их ЕАИСТ – система, проверяющая госзаказы на соответствие требованиям законодательства на всех этапах формирования заказа – от создания до конкурсной документации.