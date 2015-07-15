"Мегафон" предложил контролировать популярные мессенджеры

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В компании "Мегафон" предложили регулировать интернет-мессенджеры, такие как WhatsApp, Viber или Skype. Об этом заявил президент российского оператора Иван Таврин в интервью телеканалу "Россия 24".

По его мнению, эти приложения работают в серой зоне, вне принятого в телекоммуникационной отрасли регулирования. Именно поэтому для своих целей мессенджерами пользуются спамеры и террористы.

"Я не сомневаюсь, что этот рынок и в России, и в мире ждут изменения. Я думаю, что его нужно так или иначе регулировать. Безопасность должна быть превыше всего", – заявил Таврин.

Он добавил, что сейчас операторы готовы к партнерству с OTT-сервисами, однако те смотрят на операторов "лишь как на средство доставки".

"Когда они будут смотреть на нас как на тех, кто для того, чтобы они работали, вкладывает десятки миллиардов долларов, юаней, евро, рублей (зависит от страны), - тогда этот разговор будет более конструктивным. Мы сегодня пока этих бесед не ведем, к сожалению", – сказал Таврин.

Отметим, сервис по обмену быстрыми сообщениями WhatsApp используется более чем в 100 странах. Приложение устанавливается на устройства на платформах iOS, Android, BlackBerry, Nokia S40, Symbian и Windows Phone.

Ежемесячно мессенджером пользуются 700 миллионов человек. Число пользователей Viber составляет порядка 240 миллионов человек по всему миру.