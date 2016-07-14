Сайты Qiwi и Skrill попали в реестр запрещенных ресурсов

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Роскомнадзор внес сайты платежных сервисов Qiwi и Skrill в реестр запрещенной информации, сообщает РИА Новости.

Данные ресурсы содержат информацию, распространение которой в России запрещено. В частности, на некоторых страницах предлагается принять участие в азартной игре, а также перечислить деньги для участия в игре.

"На отдельных страницах сайтов Qiwi и Skrill размещены ссылки на запрещенные online-казино. Кроме того, там реализована возможность принимать электронные платежи для участия в азартных играх. Как известно, у нас в стране деятельность online-казино запрещена законом. У компаний есть три дня на то, чтобы удалить ссылки на эти страницы", – пояснил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

В настоящее время сайты Qiwi и Skrill доступны для пользователей.

Согласно российскому законодательству, с 2014 года сайты, принимающие ставки, могут блокироваться, если не состоят в саморегулируемых букмекерских организациях.