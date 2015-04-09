На портале "Автокод" открылась запись на прием к начальнику управления МАДИ

Фото: M24.ru/Юлия Накошная

На портале "Автокод" появился новый сервис. Теперь можно записаться на прием к начальнику управления рассмотрения жалоб и обращений граждан Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

Для этого нужно зайти в личный кабинет и выбрать сервис предварительной записи. Затем нужно заполнить данные о себе, выбрать время и получить талон.

Записаться в МАДИ можно для того, чтобы решить вопросы постановления о нарушениях, зафиксированных камерами фотовидеофиксации.

Ранее сообщалось, что автомобилисты теперь могут проверить статус своей жалобы в инспекции на портале "Автокод".

Как проверить статус обращения в МАДИ онлайн

Для того, чтобы получить информацию, на какой стадии рассмотрения заявление, нужно просто ввести номер, который присваивают при регистрации. Причем следить можно как за обращениями, поданными лично, так и за электронными. О ходе работы специалисты сообщают и по электронной почте.

В среднем, в приемную Московской административной дорожной инспекции за месяц поступает полторы тысячи обращений. Они касаются погашения штрафов за неправильную парковку и обжалования взысканий, которые водители считают несправедливыми.

Напомним, "Автокод" открылся весной 2014 года, он предоставляет водителям данные об истории владения автомобилем. Сервисом воспользовались уже 1,2 миллиона пользователей.

На портале можно посмотреть, в каких авариях побывала машина, есть ли на ней долги, и узнать о штрафах с фотографиями правонарушений. А в сентябре на портале "Автокод" открылся раздел, где водители могут найти данные о повреждениях автомобилей, представленные страховыми компаниями. Здесь также можно проверить наличие и оплатить штрафы. Об их погашении придет моментальное оповещение.