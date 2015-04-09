На портале "Автокод" открылась запись на прием к начальнику управления МАДИ

Фото: M24.ru/Юлия Накошная
На портале "Автокод" появился новый сервис. Теперь можно записаться на прием к начальнику управления рассмотрения жалоб и обращений граждан Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).
Для этого нужно зайти в личный кабинет и выбрать сервис предварительной записи. Затем нужно заполнить данные о себе, выбрать время и получить талон.
Записаться в МАДИ можно для того, чтобы решить вопросы постановления о нарушениях, зафиксированных камерами фотовидеофиксации.
Ранее сообщалось, что автомобилисты теперь могут проверить статус своей жалобы в инспекции на портале "Автокод".
Для того, чтобы получить информацию, на какой стадии рассмотрения заявление, нужно просто ввести номер, который присваивают при регистрации. Причем следить можно как за обращениями, поданными лично, так и за электронными. О ходе работы специалисты сообщают и по электронной почте.
В среднем, в приемную Московской административной дорожной инспекции за месяц поступает полторы тысячи обращений. Они касаются погашения штрафов за неправильную парковку и обжалования взысканий, которые водители считают несправедливыми.
Напомним, "Автокод" открылся весной 2014 года, он предоставляет водителям данные об истории владения автомобилем. Сервисом воспользовались уже 1,2 миллиона пользователей.
На портале можно посмотреть, в каких авариях побывала машина, есть ли на ней долги, и узнать о штрафах с фотографиями правонарушений. А в сентябре на портале "Автокод" открылся раздел, где водители могут найти данные о повреждениях автомобилей, представленные страховыми компаниями. Здесь также можно проверить наличие и оплатить штрафы. Об их погашении придет моментальное оповещение.