Водители смогут проверить знание ПДД с помощью бесплатных SMS

Столичные автомобилисты смогут проверить свои знания Правил дорожного движения с помощью бесплатных SMS-сообщений, передает Агентство "Москва".
Чтобы освежить память или разрешить конфликт на дороге, нужно отправить сообщение на номер 7377 с текстом "пдд *номер/часть/пункт статьи*". В ответ придет текст искомого раздела.
Добавим, что для столичных водителей работают еще несколько SMS-сервисов. Так, для проверки и оплаты штрафов, наложенных ГИБДД, можно использовать бесплатное приложение "Транспорт Москвы". Оно дает возможность проверить и оплатить штрафы со счета мобильного телефона. В нем также есть информация об эвакуации автомобиля, интерактивная карта с информацией по парковкам, остановкам и маршрутам городского транспорта. Чтобы подписаться на сервис, нужно отправить на 7377 сообщение с номером своей машины, например, "штраф 77ав123456".
Позже в систему добавили штрафы АМПП и МАДИ.
В феврале на SMS-уведомления о штрафах было подписано более 60 тысяч человек, а к настоящему времени их число увеличилось почти втрое - до 150 тысяч человек.
С февраля 2014 года также можно через SMS оплатить дорожные штрафы. В Москве также действует SMS-оповещение об эвакуации автомобилей.
Кроме того, приложение содержит справочную информацию для автолюбителей и пешеходов: правила дорожного движения, база нарушений и штрафов, контакты экстренных служб, а также номера "горячих линий" ГИБДД.
Уточнить информацию об имеющихся штрафах и оплатить их можно с помощью приложения "Парковки Москвы".