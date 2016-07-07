Мобильное приложение с адресами храмов Москвы запустят в сентябре

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Мобильное приложение о религиозных организациях Москвы станет доступно для скачивания в сентябре. Об этом Агентству "Москва" сообщил глава комиссии Мосгордумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев.

"Приложение о религиозных организациях полностью готово. Мы его еще в сеть не выложили, но для специального тестирования оно открыто, и наши эксперты, которые видели его, говорят, что приложение красивое. Мы так рассчитали, будет правильно сделать открытую презентацию приложения в сентябре, когда в полную силу начнет работать Московская городская дума", – рассказал Палеев.

Ранее приложение презентовали представителям религиозных организаций в Мосгордуме. С помощью сервиса можно будет не только узнать о местах расположения храмов традиционных конфессий, но и получить информацию об иных религиозных и общественных объединениях с привязкой к карте Москвы и указанием вида их деятельности.

Сведения будут собраны при непосредственном участии москвичей – они смогут выкладывать фото, видео, оставлять комментарии об этих организациях. В дальнейшем планируется дополнить приложение картой церковных лавок и магазинов с кошерной и халяльной едой.

Возможность добавить в приложение функционал чата для знакомств, где можно будет выбрать собеседника по принадлежности к определенной конфессии, рассматривалась создателями, однако на данный момент этот вопрос не решен.