Авиакомпании завышают тарифные планы владельцам iPad и Mac - эксперт

Агентства стали отслеживать покупателей авиабилетов по IP-адресу

Постоянные покупатели авиабилетов нашли у перевозчиков "убегающие цены". Например, те, кто заранее интересовался тарифами компании AirAsia, отмечают, что цена билета на определенную дату постепенно растет.

Как пояснил в эфире радио "Москва FM" генеральный директор агентства "Авиакасса.ру" Максим Побережник, иногда авиакомпании отслеживают конкретного пользователя через IP-адрес и поднимают цену именно для него. При этом если заходить на сайт в режиме инкогнито, тариф опять оказывается минимальным.

"Отследить покупателя можно не только по IP-адресу, но и по устройству, через которое он заходит на сайт. Владельцам iPad и Mac агентства могут предложить билеты по более высоким ценам, стараясь заработать больше денег на них", - рассказал Побережник.

Напомним, ранее крупные российские авиакомпании "Аэрофлот" и "Трансаэро" запретили агентам продавать билеты по заниженным ценам, агентства уже получили соответствующее письмо.

Кроме того, фирмам запретили предоставлять пассажирам скидки на перевозки за счет комиссионного вознаграждения агентства.

В качестве меры воздействия авиакомпании грозят отключить агентов от ресурсов и приостановить действие договоров.