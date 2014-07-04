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04 июля 2014, 13:19

Собянин поручил запустить онлайн-карту "проблемных" торговых точек

связь карты электронные карты разработки

В Москве появится карта магазинов с просроченными продуктами

Сергей Собянин поручил запустить электронную карту, на которой пользователи смогут увидеть, в каких районах города сосредоточены наиболее "проблемные" торговые точки. Сервис начнет работу до конца года, сообщила на совещании по оперативным вопросам заммэра Москвы и руководитель аппарата мэра и столичного правительства Анастасия Ракова.

Карту составят на основании жалоб самих москвичей. Собирать замечания горожан относительно нарушений в сфере торговли власти будут на портале "Наш город". Здесь можно будет сообщить о просроченных продуктах, контрафакте, некачественных товарах и так далее.

Как сообщить о проблеме на портале "Наш город"

Напомним, в городе уже работает электронный атлас Москвы. Здесь можно увидеть электронные панорамы города. Планируется, что посетителям сайта будет доступна функция слежения за передвижением автобусов, троллейбусов и трамваев в режиме онлайн.

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Также, как ранее сообщал M24.ru, столичные власти разрабатывают функцию "машина времени" для электронного атласа. Она позволит пользователям просматривать карту столицы 1990-х годов, а также наблюдать за планами по развитию города на три года вперед.

Кроме того, недавно сотрудники городского департамента науки, промышленной политики и предпринимательства разработали другую интерактивную карту столицы - на ней собраны сведения о почти 800 объектах инновационной инфраструктуры Москвы.

Сайт предоставляет исчерпывающую информацию о возможностях финансирования московских и федеральных институтов развития, а также о налоговых льготах, которые предоставляются разным столичным организациям.

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