В Москве наладят мобильную связь четвертого поколения

Фото: ИТАР-ТАСС

Компания "Основа Телеком", владеющая LTE-лицензиями на всю страну, может запустить сеть четвертого поколения в Москве уже в конце этого года. Об этом заявил в интервью журналистам гендиректор компании Михаил Петров.

По его словам, в 40 российских городах сеть "Основы Телеком" появится в этом году. Строительство сети LTE в Москве и Петербурге ведется отдельным проектом, потому что города-миллионники являются самым сложным объектом с точки зрения организации радиопокрытия.

Как сказал Михаил Петров, абоненты в этих городах предъявляют особенно высокие требования к качеству и скорости передачи данных. Таким образом, строительство здесь потребует особенно пристального внимания со стороны компании, сообщает агентство "Прайм".

Планируется, что сигнал сети в столице появится в конце 2013 - начале 2014 года. Следующим шагом станет проведение ее во всех 83-х регионах России.

Сети LTE – это новый стандарт мобильной связи. Он только начинает развиваться в России, и рынок услуг на базе LTE еще формируется.

Компания "Основа Телеком" приобрела известность на телекоммуникационном рынке в 2011 году, когда неожиданно для всех на бесконкурсной основе, в обход операторов "большой тройки" и телекомгиганта "Ростелеком" RTKM , получила частоты для строительства LTE-сети двойного назначения (военного и гражданского) по всей стране.