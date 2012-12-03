Форма поиска по сайту

03 декабря 2012, 12:35

Технологии

SMS отмечает свой 20-летний юбилей

Первое SMS было отправлено 20 лет назад

В постоянно меняющемся мире технологий SMS до сих пор не теряют своей актуальности. Несмотря на большое количество различных способов коммуникации, текстовые сообщения остаются 160-символьным способом доставки новостей, сплетен, смайликов, уведомлений и другой информации. Они объединяют больше людей, чем Facebook или Twitter. Из-за них даже уходили в отставку правительства.

3 декабря юбилей отмечает SMS. Ровно 20 лет назад работник британской телекоммуникационной компании Sema Group Нейл Папуорт отправил своему другу первое в мире SMS с компьютера на телефон со словами: "Счастливого Рождества".

Затем, спустя несколько недель, в мире был запущен первый сертифицированный центр SMS, однако, по словам представителей компании Vodafone, внутри нее они использовались намного раньше.

С тех пор в мире было отправлено несколько триллионов коротких сообщений. Даже проводятся конкурсы по их скоростному набиранию, а по статистике GSM Association каждую секунду в мире отправляется около 200 тысяч SMS.

