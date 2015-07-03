Угроза блокировки сделает работу интернет-магазинов прозрачнее – эксперт

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Роспотребнадзор предлагает блокировать порталы онлайн-ритейлеров и товарных агрегаторов, которые не предоставляют покупателям информацию о товаре и продавце.

Директор по внешним связям и коммуникациям Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИ) Екатерина Шустер считает, что такие меры сделают онлайн-торговлю более прозрачной.

"По нашим данным, этот рынок достигает 713 миллиардов рублей в год. Это огромная цифра. Бизнес модель онлайн-агрегаторов достаточно популярна. Это сайт-посредник, на котором размещены сайты других интернет-магазинов. Деятельность онлайн-агрегаторов российским законодательством никак не урегулирована. Возникает проблема: когда человек что-то покупает на этом агрегаторе, там есть много сайтов, которые не указывают никакую информацию о себе. Если он хочет вернуть товар, то не очень понимает, куда потом обратиться. С этой целью Роспотребнадзор решил ввести эти поправки. Добросовестным магазинам нечего бояться. Это направлено против продавцов, которые работают по мошенническим схемам. Мера направлена на то, чтобы сайт разместил необходимую информацию", – пояснила она в эфире радиостанции "Москва FM".

Как пишет "Коммерсантъ", покупки в интернете совершают 40 миллионов россиян, по итогам прошлого года рынок онлайн-торговли достиг почти 600 миллиардов рублей.

Издание отмечает, что в 2014 году рынок российской онлайн-торговли вырос на 25,9 процента, составив 597 миллиардов рублей.

В настоящее время сайты могут блокировать за размещение экстремистских материалов или пиратских копий фильмов, игр или книг, закон работает с 1 ноября 2012 года (в новом формате – с 1 мая 2015 года).

Роскомнадзор вносит сайты, содержащие запрещенную информацию, в "черный список". После того как ресурс попадает в список запрещенных сайтов, провайдерам рассылают уведомления о необходимости закрыть доступ к нему для пользователей.

Отметим, что за время действия закона в запрещенном списке успели побывать такие известные ресурсы, как социальная сеть "ВКонтакте" (по ошибке), энциклопедия интернет-мемов Lurkmore и торрент-трекер Rutracker.org (несколько раз).