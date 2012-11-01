В Интернете появится "белый список" запрещенных сайтов

Фото: ИТАР-ТАСС

"Пиратская партия России" составит "белый список" неправомерно заблокированных сайтов в рамках проекта "Роскомсвобода".

На сайте "Роскомсвобода" будет не только собираться информация о неправомерно заблокированных сайтах, но также при необходимости будет предоставляться доступ к ним, передает "Интерфакс".

На сайте можно будет анонимно оставить сообщение о блокировке ресурса, а пираты проверят законность блокировки и помогут найти выход.

По мнению председателя "Пиратской партии России" Павла Рассудова, введение закона о "черных списках" не решает проблемы, а только прячет их. "Преступления совершаются реальными людьми, а не абстрактными байтами информации. А значит, нужно заниматься поимкой преступников, а не запрещать информацию о них. От того, что мы будем делать вид, что о чем-то не знаем, это что-то само собой не исчезнет", - заявил Рассудов.

Кроме того, в партии считают, что "черные списки" могут стать своеобразной рекламой для неправомерного контента.

Напомним, сегодня начала действовать система фильтрации контента в Рунете. За несколько часов в Роскомнадзор поступили 1 тысяча 724 заявки, ведомство добавило в реестр запрещенных интернет-ресурсов 6 из них – с детской порнографией.