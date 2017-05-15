Священник из Зимбабве пытался пересечь реку с крокодилами

Фото: Imago/ТАСС

Священника из Зимбабве Джонатана Мтхетхву съели крокодилы, сообщает Daily Mail.

Трагедия произошла, когда церковный деятель пытался пересечь 30-метровую реку и выйти на другой берег. При этом он заведомо знал, что водоем кишит рептилиями.

Его ученики до сих пор находятся в недоумении. "Мы до сих пор не понимаем, как это могло произойти, так как он молился целую неделю, а крокодилы покончили с ним буквально за пару минут", — заявил один из них.

К моменту приезда спасателей священник уже был мертв.