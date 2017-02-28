Каток в парке Горького закроется в середине марта

До закрытия катка в парке Горького осталось меньше двух недель, сообщается на сайте парка.

Посетить каток последний раз в сезоне можно будет 12 марта.

1 марта 2017 года в 16 парках Москвы пройдет вторая ежегодная акция "Ночь на катке". Участие в акции примет в том числе парк Горького.

В этом году темой акции стал "Калейдоскоп" – каждый каток будет иметь свой фирменный цвет. Посетителям советуют соблюсти дресс-код, аксессуар нужного цвета им также могут дать на входе.

На катке в парке Горького пройдет костюмированная вечеринка в стиле танцевальных вечеров 1960-х годов. Гостей, которые выдержат этот стиль одежды, ждут приятные бонусы от парка, танцы под ретро-музыку и красивые фотографии после вечеринки.

Кроме того, на катке в парке пройдут показательные выступления фигуристов и ретро-заезд конькобежцев. "Ночь на катке" начнется в 17:00, а закончится в 23:00.

