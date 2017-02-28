Каток в парке Горького закроется в середине марта

Фото: m24.ru/Виктория Виатрис
До закрытия катка в парке Горького осталось меньше двух недель, сообщается на сайте парка.
Посетить каток последний раз в сезоне можно будет 12 марта.
В этом году темой акции стал "Калейдоскоп" – каждый каток будет иметь свой фирменный цвет. Посетителям советуют соблюсти дресс-код, аксессуар нужного цвета им также могут дать на входе.
На катке в парке Горького пройдет костюмированная вечеринка в стиле танцевальных вечеров 1960-х годов. Гостей, которые выдержат этот стиль одежды, ждут приятные бонусы от парка, танцы под ретро-музыку и красивые фотографии после вечеринки.
Кроме того, на катке в парке пройдут показательные выступления фигуристов и ретро-заезд конькобежцев. "Ночь на катке" начнется в 17:00, а закончится в 23:00.