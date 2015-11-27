Форма поиска по сайту

27 ноября 2015, 13:40

Экология

В парке Горького установят ель в виде парашютной вышки

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

У входа в парк Горького появится необычная конструкция – новогодняя ель в виде парашютной вышки. Высота ели достигнет восемнадцати метров, сообщает "Интерфакс".

Жесткий каркас, сделанный из обшитых композитными панелями металлических труб, выдержит и сильный ветер, и снег. Кроме того, для подсветки ели задействуют десять внешних прожекторов.

Предположительно, праздничную ель установят после 20 декабря. Точная дата пока не известна. Уберут конструкцию в первых числах февраля.

