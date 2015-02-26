От "Лиры" до "Макдоналдса": хиппи, "свободные пушкинисты" и богатые официанты

25 лет назад знаменитое кафе "Лира", находившееся на углу Пушкинской площади, уступило место первому в стране "Макдоналдсу".

M24.ru вместе с москвичами вспоминает, какая публика ходила в "Лиру", какие коктейли были популярны в ее баре и какой фильм снимали в интерьерах. А еще как люди ухитрялись сократить очередь в "Макдак" в первые дни работы заведения, как его руководитель кормил гамбургерами жителей Дома на набережной и почему первые работники "Макдоналдса" гордились своей профессией.

"Свободные пушкинисты" и швейцар Костя

История "Лиры" началась в 1960-х годах. Заведение открылось в просторном помещении на первом этаже построенного на Малой Бронной в 1966 году дома. В нем были кафе и коктейль-бар, разделенные лестницей, стояла легкая мебель, большие окна выходили на площадь, никаких особенных украшений в залах не было. Может быть, такой простой, демократичный внешний вид сыграл свою роль в том, что кафе стало очень популярным среди молодежи. Москвовед Алексей Дедушкин вспоминает: "Пик популярности "Лиры" пришелся на 1970-е годы, времена хиппи. Кафе было чуть ли не самым популярным среди молодежи заведением в центре Москвы, его показывали друзьям из других городов. Я сам там бывал позже, в 1980-е. Мы с друзьями называли себя "свободные пушкинисты", так как встречались всегда на Пушкинской площади. Иногда просто в подземном переходе или сквере, иногда в "Лире".

По словам Дедушкина, меню кафе было самым обыкновенным: там можно было, например, по приемлемым ценам взять лангет, салатик или пирожки. Но молодежь привлекало не столько это демократичное меню, сколько бар. Пожалуй, самым легендарным местным напитком был коктейль "Шампань-коблер", который стоил в районе полутора рублей. Был еще пунш, коктейли "Привет", "Таран", крюшон "Коньячный" и другие.

Однако, чтобы насладиться каким-нибудь "Юбилейным" или "Международным" коктейлем в приятной обстановке, нужно было отстоять очередь. И дело было даже не в нехватке мест, а в фейсконтроле, производимом швейцаром Костей. Он стоял на входе и решал, кого пропускать, а кого нет. Обычно фейсконтроль преодолевали с помощью рубля, который вручали швейцару Косте за проход вне очереди. Эта традиция вошла в песню "Машины времени" "Кафе "Лира":

"У дверей заведенья народа скопленье, топтанье и пар.

Но народа скопленье не имеет значенья – за дверями швейцар,

Неприступен и важен, стоит он на страже боевым кораблем,

Ничего он не знает и меня пропускает лишь в погоне за длинным рублем,

И в его поведенье говорит снисхожденье".

Москвовед, фотограф Артем Задикян вспоминает, что кафе любила не только творческая молодежь, но и простые советские граждане, желающие перекусить в дневное время. "Я сам заходил в "Лиру" только днем, в перерывах между работой. Брал чай с какими-нибудь булочками. Цены были доступные. Хотя один раз со мной был случай смешной, когда я привел в "Лиру" друга и он назаказывал столько еды, что не хватило денег расплатиться. Пришлось мне оставлять его в заложниках, а самому идти домой за деньгами", – говорит Задикян.

Музыка, богема, Штирлиц

В "Лире", как и во многих московских кафе, работал штатный музыкальный коллектив. Хотя иногда артистов подменяли другие группы. Музыкант Артем Драгунов вспоминает, что его коллектив пару раз выходил на местную сцену именно на замену. "Мы назывались тогда "Тунгусский феномен" и базировались в Сочи и Туапсе, но периодически ездили к друзьям в Москву. Пару раз мы подменяли штатную группу, игравшую в "Лире". Запомнилось, что кафе было стеклянное, два зала – ресторан и бар – и лестница внутри между ними. Было не скажу что уютное кафе, но культовое, там встречались интересные люди, тусовалась творческая богема".

Местная богемная публика иногда становилась предметом слухов. Так, блогер anastgal вспоминает, как в юности она с друзьями пошла в "Лиру", чтобы посмотреть на двух интересных юношей. "Ходили по Москве среди девушек слухи, что каждый вечер в "Лиру" приезжают два друга – сыновья дипломатов каких-то зарубежных стран, необыкновенной красоты и стати. Смешно очень вспоминать… Красавцев мы так и не дождались… А вот воспоминания о том, как мы бродили вокруг, заходили во дворы, обнаружили в одном из них подъезд, в котором жила когда-то великая Любовь Орлова, наткнулись на музей Алексея Толстого… Чудесные воспоминания", – пишет она

А еще "Лира" успела засветиться в культовом кино: здесь снимался один из эпизодов фильма "17 мгновений весны". А именно та часть 12-й серии, где к Штирлицу в ресторане пристает подвыпившая дама-математик со словами "Когда о нас, математиках, говорят как о сухарях – это ложь! В любви я – Эйнштейн!" Чтобы избавиться от дамы, Штирлиц отправляет ее проветриться на улицу и написать пару формул.

Конец лирической эпохи

Время шло, менялись завсегдатаи и само меню. Так, в эпоху борьбы с алкоголизмом бар стал безалкогольным, теперь там делали интересные коктейли из соков, молока, фруктов и других простых ингредиентов. А когда в 1988 году был заключен договор о появлении в России сети ресторанов "Макдоналдс", "Лире" пришлось освободить помещение. В нем сделали ремонт, поменяв светлую цветовую гамму на яркие фирменные цвета (в одной из статей 1990-х годов ресторан за яркость называют пряничным домиком) и добавив к зданию пристройку. Одновременно в газетах поместили объявления о наборе персонала. В кандидатах важна была привлекательная внешность, трудолюбие, скорость работы, умение работать в коллективе и обучаться.

Институт гамбургерологии

В журнале "Ровесник" за 1991 год сообщают, что на конкурс на должность рядовых сотрудников "Макдоналдса" было подано 25 тысяч заявлений, после собеседования на работу приняли 630 человек. Отдельный конкурс был на менеджеров заведения, победители которого "отправились в Канаду учиться в Институте гамбургерологии и в США — в Гамбургерский университет в Иллинойсе".

За несколько дней до открытия в помещении еще шли ремонтные работы, но новые сотрудники уже вовсю репетировали. "Без покупателей, без булочек и напитков мы имитировали обслуживание. Стояли за прилавком с пустыми пластмассовыми стаканчиками, но с очаровательными улыбками, отпускали "товар" нашим менеджерам, проигрывая всевозможные ситуации, которые могли возникнуть в процессе работы. Мы очень волновались, боялись, что в первый день понаделаем ошибок", – приводит "Ровесник" воспоминания девушки из первого набора работников.

Ребята, прошедшие конкурс, становились центром внимания и чуть ли не героями дня. Они с горящими глазами рассказывали об оплате два рубля в час (очень хорошие деньги по тем временам), о том, что к начальникам они обращаются просто по имени и у всех равные возможности. О железном правиле, что клиент должен быть доволен, а вокруг все должно быть чисто. "Мне кажется, я точнее всех отвечу, почему мы хотим здесь работать. Это единственное место – поверьте моему опыту, где заработок зависит от того, как ты трудился. Именно трудился, а не перебирал бумажки. Другие положительные моменты – лишь дополнение", – пояснял корреспонденту журнала "Мы" 23-летний юноша, видимо, считавший себя весьма опытным в житейских вопросах.

Рекорды

Открытие первого в России "Макдоналдса" состоялось 31 января 1990 года. Заведение сразу же побило два рекорда. Во-первых, ресторан оказался самым большим "Макдоналдсом" в Европе. Его площадь была рассчитана максимум на 900 мест в зале и еще 200 на веранде. Во-вторых, желающих попробовать американскую еду оказалось так много, что у "Макдака" в день открытия выстроилась очередь, ставшая самой большой за всю историю бренда. По данным фирмы, за один день сотрудники обслужили больше 30 000 человек.

Хвост огромной очереди опоясывал весь Новопушкинский сквер. Чтобы получить желанный гамбургер или "Биг-Мак" (стоившие 1,5 и 3,75 рубля соответственно), приходилось ждать по три-четыре часа. Находились и те, кто пытался прорваться без очереди или хотя бы потратить часы ожидания с пользой. Мария Скворцова рассказывает, что они с подругой попросили стоящих впереди мужчин "забить им место", а сами пошли гулять в окрестностях площади.

Посещение "Макдоналдса" для многих было настоящим событием. Например, стаканчики из-под "Кока-Колы" не выбрасывали, а забирали с собой как сувениры.

Булочки для партэлиты

Ажиотаж вокруг "Макдоналдса" не утихал еще долгое время. "Мне кажется, что он стал таким популярным из-за этих булочек мягких, конечно", – считает Артем Задикян. – Таких в обычных магазинах не было". И вспоминает, как ему довелось снимать вечер, который устроил один из руководителей "Макдоналдса" для своих соседей. "Он жил в том самом Доме на набережной, в 12-м подъезде, и собрал как-то раз всю партэлиту, чтобы угостить этими булочками. В основном это были уже пожилые деятели и их жены, им дойти до Пушкинской площади было проблематично. Поэтому еду привезли прямо к дому, и руководитель этот вместе с дочкой угощали всех. Потом такой же вечер сделали для партэлиты и известных жителей Дома Нирензее в Большом Гнездниковском переулке", – рассказал Задикян.

А для Алексея Дедушкина "Макдоналс", в отличие от "Лиры", ни с чем особенно интересным не связан. "Очереди я не люблю, так что в первый раз там побывал спустя несколько лет после открытия, – объясняет Дедушкин. – Кстати, кое-что в помещении осталось от "Лиры". Например, та самая лестница, разделявшая кафе и коктейль-бар: ее только кафелем заново облицевали".

Светлана Кондратьева