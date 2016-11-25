Ледовый каток на ВДНХ открылся для посетителей, передает телеканал "Москва 24". Одновременно кататься на коньках здесь смогут около 5 тысяч человек.
Главный арт-объект катка – шестиметровый сказочный лес, который посвятили Году экологии в России. На 1,7 тысяче квадратных метров инсталляции расположились 56 световых декоративных объектов.
В пятницу вечером на катке будут проводить мастер-классы по танцам, в субботу – квесты и соревнования, а воскресным утром посетителей ждет зарядка на коньках.
До окончания сезона 5 марта на катке планируют провести около 80 различных мероприятий.