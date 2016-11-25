Ледовый каток на ВДНХ открылся для посетителей, передает телеканал "Москва 24". Одновременно кататься на коньках здесь смогут около 5 тысяч человек.

Главный арт-объект катка – шестиметровый сказочный лес, который посвятили Году экологии в России. На 1,7 тысяче квадратных метров инсталляции расположились 56 световых декоративных объектов.

В пятницу вечером на катке будут проводить мастер-классы по танцам, в субботу – квесты и соревнования, а воскресным утром посетителей ждет зарядка на коньках.

До окончания сезона 5 марта на катке планируют провести около 80 различных мероприятий.

Всего этой зимой в Москве будет открыто 1445 общедоступных ледовых катков, 264 лыжные трассы и 577 зимних игровых городков. Взять инвентарь в прокат можно будет в 466 пунктах, работающих при катках, лыжных трассах и горках. Открытые катки с искусственным льдом обеспечены необходимой инфраструктурой: раздевалками, пунктами проката инвентаря и питания, медпунктами, освещением и охраной.

