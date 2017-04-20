Форма поиска по сайту

20 апреля 2017, 14:46

Экология

Гигантская папайя исчезнет из "Аптекарского огорода" в мае

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"

Огромную бесплодную папайю срубят в "Аптекарском огороде" в начале мая 2017 года, сообщает пресс-секретарь сада Ольга Архипова.

По словам директора "Аптекарского огорода", растение имеет мужские цветки, поэтому плоды никогда дать не сможет. На его место посадят плодоносный экземпляр. Кроме того, в саду останутся две взрослые папайи и пять штук подростков.

Посетители смогут увидеть папайю в Викторной оранжерее с тропическими кувшинками, какао и манго до конца апреля.

В мае в тропическом бассейне появятся самые большие в мире кувшинки – виктории амазонские.

Оранжереи сада откроют 21 апреля после санитарной обработки. Узнать больше об орхидеях, папайе, кувшинках и других растениях можно на экскурсиях "Там, где всегда лето" в выходные дни.

Первая в России выставка гербер откроется в "Аптекарском огороде" 22 апреля и продлится до 9 мая 2017 года. Ее приурочили к 280-летию со времени первого описания рода Гербера.
В день открытия также пройдет лекция специалиста по женскому здоровью.

До 1 июня проходит XVII Весенний фестиваль цветов. Гости впервые увидят более 100 тысяч тюльпанов различных форм и цветов. Помимо них можно полюбоваться первоцветами, нарциссами, магнолиями, а также цветущими абрикосами, сливами, огромной уссурийской грушей и многими другими растениями.

