Гигантская папайя исчезнет из "Аптекарского огорода" в мае

Огромную бесплодную папайю срубят в "Аптекарском огороде" в начале мая 2017 года, сообщает пресс-секретарь сада Ольга Архипова.

По словам директора "Аптекарского огорода", растение имеет мужские цветки, поэтому плоды никогда дать не сможет. На его место посадят плодоносный экземпляр. Кроме того, в саду останутся две взрослые папайи и пять штук подростков.

Посетители смогут увидеть папайю в Викторной оранжерее с тропическими кувшинками, какао и манго до конца апреля.

В мае в тропическом бассейне появятся самые большие в мире кувшинки – виктории амазонские.

Оранжереи сада откроют 21 апреля после санитарной обработки. Узнать больше об орхидеях, папайе, кувшинках и других растениях можно на экскурсиях "Там, где всегда лето" в выходные дни.