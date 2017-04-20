Гигантская папайя исчезнет из "Аптекарского огорода" в мае

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"
Огромную бесплодную папайю срубят в "Аптекарском огороде" в начале мая 2017 года, сообщает пресс-секретарь сада Ольга Архипова.
По словам директора "Аптекарского огорода", растение имеет мужские цветки, поэтому плоды никогда дать не сможет. На его место посадят плодоносный экземпляр. Кроме того, в саду останутся две взрослые папайи и пять штук подростков.
Посетители смогут увидеть папайю в Викторной оранжерее с тропическими кувшинками, какао и манго до конца апреля.
В мае в тропическом бассейне появятся самые большие в мире кувшинки – виктории амазонские.
Оранжереи сада откроют 21 апреля после санитарной обработки. Узнать больше об орхидеях, папайе, кувшинках и других растениях можно на экскурсиях "Там, где всегда лето" в выходные дни.
В день открытия также пройдет лекция специалиста по женскому здоровью.
До 1 июня проходит XVII Весенний фестиваль цветов. Гости впервые увидят более 100 тысяч тюльпанов различных форм и цветов. Помимо них можно полюбоваться первоцветами, нарциссами, магнолиями, а также цветущими абрикосами, сливами, огромной уссурийской грушей и многими другими растениями.