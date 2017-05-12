Активные граждане поддержали открытие летнего кинотеатра на Воробьевых горах

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Москвичи поддержали идею открыть на Воробьевых горах летний кинотеатр. В голосовании по этому вопросу на портале "Активный гражданин" участвовали свыше 230 тысяч человек, сообщает пресс-служба проекта.

Несколько лет назад горожане могли посмотреть классические советские и российские фильмы в летнем кинотеатре "Воробей-кино". Кинотеатр под открытым небом действовал при Московском дворце пионеров. Учакстникам проекта предложили высказать свое мнение о том, как они относятся к замыслу возродить эту традицию и вновь устраивать на Воробьевых горах бесплатные киносеансы.

По результатам опроса свыше 75 процентов участников референдума проголосовали за восстановление летнего кинотеатра. С особым энтузиазмом эту идею поддержали москвички, а также респонденты в возрасте от 18 до 24 лет. С географической точки зрения, больше всего сторонников открытия кинотеатра оказалось в северном, юго-западном и южном округах столицы.

Против возрождения кинопоказов высказались чуть более 5 процентов активных граждан, среди которых преобладали мужчины и участники старше 25 лет. Еще около 15 процентов москвичей не смогли дать определенного ответа на этот вопрос, а 4,8 процента предпочли оставить решение за специалистами.