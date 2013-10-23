Фото: ИТАР-ТАСС

Мировой лидер индустрии развлечений - американская компания Walt Disney планирует заняться розничной торговлей в России - в конце 2014 года она может открыть три фирменных магазина в Москве и Санкт-Петербурге. Магазины, принадлежащие сети Disney Store, успешно развиваются по всему миру.

Как отмечает газета "Коммерсант", в столице Walt Disney присматривается к помещениям в гипермаркетах "Мега" в Теплом Стане и Белой Даче, в Петербурге - в "Галерее" на Лиговском проспекте. Годовые затраты на аренду трех Disney Store в этих местах, по данным экспертов, могут составить 2,7 миллиона долларов.

Кроме того, компания ищет партнеров для запуска двух сетей новых форматов - Disney Play и Disney Style, которые будут специализироваться на продаже игрушек и одежды. Собственная розница обеспечивает Walt Disney более 2,5 миллиарда долларов, или 8% выручки по всему миру.